Le immagini mostrano un container rovesciato sui binari

Un treno è uscito dai binari all’alba a Milano, in via Pallanza, non lontano dalla stazione ferroviaria di Greco. Il deragliamento avrebbe riguardato un treno merci dopo che da quest’ultimo si sarebbe improvvisamente sganciato un container. Un treno passeggeri avrebbe quindi urtato un container e almeno sei persone sarebbero rimaste ferite. Nelle immagini girate dal residente di un palazzo si vedono due treni merci fermi e un container rovesciato sui binari. Tra i sei feriti portati in ospedale c’è anche un macchinista. Si indaga sulle cause dell’incidente.

