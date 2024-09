Indagini anche su sponsorizzazioni ad una serie di eventi

Lente di ingrandimento di Anac e Corte dei Conti sull’Enit, la Spa del Ministero del Turismo, guidato da Daniela Santanché, che si occupa della promozione dell’offerta turistica italiana. A quanto si apprende, è in corso l’istruttoria dell’autorità Anticorruzione sull’affidamento diretto, pari a 40 mila euro annui, di una consulenza aduno studio di commercialisti. La corte dei Conti del Lazio, invece ha avviato due verifiche sull’Enit. La prima riguarda la retribuzione, come consulente di 120 mila euro, ad un ex dirigente ora pensionato, mentre l’altra riguarda gli emolumenti e rimborsi pagati nelle annualità comprese tra il 2019 e il 2023, ad uno dei componenti del consiglio d’amministrazione.

