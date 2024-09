È quanto emerge dai dati del Consorzio Cineca visionati da LaPresse

Il 2% dei candidati al test di Medicina di luglio ha ottenuto il punteggio massimo pari a 90. In termini numerici, a fronte di 44.554 partecipanti per l’appuntamento di luglio, sono stati 889 gli aspiranti camici bianchi che hanno ottenuto il voto più alto previsto. È quanto emerge dai dati del Consorzio Cineca visionati da LaPresse.

Uno studente ha ripetuto il test a maggio e luglio, superandolo in entrambi i casi con il punteggio di 90/90. Altri studenti, pur avendo superato i test, non hanno richiesto l’accesso alle graduatorie. Nella sessione di maggio, su 54.083 partecipanti, in 633 avevano ottenuto il punteggio massimo per una percentuale dell’1,17%. I dati, secondo quanto riferito da Cineca, non evidenziano “alcuna anomalia nei risultati dei test di Medicina”.

Per essere ammessi, conta la posizione che il candidato riesce a ottenere in graduatoria. Il 18 settembre, Cineca procederà alla pubblicazione dello scorrimento di graduatoria. Successivamente, settimanalmente, saranno resi noti i nuovi scorrimenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata