Le immagini pubblicate da 50 Canale: la donna di 65 anni è stata arrestata

Un’auto centra in pieno un uomo che cammina su un marciapiede e lo schiaccia contro le vetrine di un negozio in via Coppino, a Viareggio. Sono le immagini dell’investimento di Said Malkoun, 47enne algerino, morto all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore a causa delle ferite riportate. La donna alla guida della vettura, di 65 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio. Avrebbe agito così dopo aver subito il furto della borsa da parte dell’uomo. Il video, registrato da telecamere di sorveglianza e pubblicato dall’emittente toscana 50 Canale, mostra l’auto che investe il 47enne fare retromarcia e poi di nuovo colpirlo una seconda volta. A quel punto dalla vettura scende la conducente che recupera la borsa che le era stata scippata poco prima e riparte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata