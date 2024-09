L'uomo travolto da una vettura che poi è fuggita: una donna ascoltata in procura a Lucca

La polizia di Stato indaga per la morte di un uomo di 47 anni, di nazionalità algerina, che la scorsa notte a Viareggio, in via Coppino, sarebbe stato investito da un’auto che poi è fuggita. Il 47enne è stato trovato agonizzante da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia dove è morto poco dopo. Secondo gli investigatori, chi ha investito il 47enne potrebbe averlo fatto volontariamente.

Il 47enne schiacciato contro una vetrina: una donna ascoltata in procura

Ad uccidere la scorsa notte a Viareggio (Lucca) il 47enne algerino Malkoun Said, schiacciandolo con un’auto contro la vetrina di un negozio in via Coppini, potrebbe essere stata una persona che voleva vendicarsi di un furto subito poco prima. Gli investigatori della polizia di Stato, che indagano sulla morte dell’uomo, stanno svolgendo accertamenti su una donna di 65 anni che in queste ore, da quanto si apprende, viene ascoltata in procura a Lucca.

