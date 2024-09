foto di archivio

E' accaduto in via Ghisleri, nella periferia Nord di Napoli. La vittima aveva 29 anni

Nella tarda serata di ieri, un uomo è è stato ammazzato mentre era all’interno di un negozio in via Ghisleri, a Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli. Secondo quanto appreso nell’immediatezza dei fatti dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, una persona con volto travisato, armata di pistola, sarebbe entrata all’interno di un esercizio commerciale e avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della vittima, per poi allontanarsi a bordo di un’auto dove vi era un complice ad attenderlo. Sul posto la scientifica mentre sono in corso le indagini della Squadra mobile partenopea.

Si chiamava Camillo Esposito, 29 anni, la vittima dell’agguato avvenuto nella tarda serata di ieri a Scampia, periferia nord di Napoli, all’interno di un negozio di barbiere. Secondo quanto si apprende, l’uomo aveva precedenti per rapina e porto abusivo di armi. Vanno avanti le indagini della Squadra mobile per chiarire il contesto all’interno del quale è maturato l’omicidio.

