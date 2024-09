Sono le immagini catturate la notte tra il 29 e il 30 luglio da una delle 15 telecamere presenti a Terno d'Isola

Moussa Sangare corre in bicicletta a Chignolo d’Isola, 20 minuti dopo aver ucciso Sharon Verzeni a Terno d’Isola: sono le immagini catturate da una delle 15 telecamere che la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi immortalarono il percorso del 30enne in bicicletta prima e dopo l’omicidio della donna, in via Castegnate.

Nel video Sangare, in sella a una bici, passa all’1.12 alla rotonda di via XXV Aprile a Chignolo, circa 20 minuti dopo aver accoltellato a morte Sharon poco prima delle 00.50, nel comune limitrofo di Terno. Il 30enne si ferma quando vede arrivare un’auto: passata la vettura imbocca la rotonda in contromano e sembra accelerare la pedalata. Nel filmato, emerso dalle indagini, si notano i dettagli della bicicletta e degli indumenti.

