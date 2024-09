La macchina è fuggita. Indagini dei carabinieri per identificare il colpevole

Ieri sera in via Tiburtina 351, a Tivoli Terme vicino Roma una donna di 39 anni è morta dopo essere stata investita da una autovettura sulle strisce pedonali. La macchina è fuggita. Sul posto i carabinieri di Tivoli Terme. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per identificare il colpevole. Dalle prime informazioni riferite da alcuni testimoni anche un’altra vettura sarebbe passata sul luogo del sinistro sfiorando il corpo della vittima.

