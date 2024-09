Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Indagini affidate alla squadra mobile

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto, intorno alle 8 di stamani, in viale Dohrn, a Napoli. Sul posto, dopo una segnalazione, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme con personale della Guardia di Finanza. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato alla gola. Sono in corso le indagini della squadra mobile di Napoli per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata