L'avvocato Amedeo Rizza: "Aveva pensato anche all'allontanamento da casa"

“Faremo una richiesta di incontro con i nonni nei prossimi giorni, non si allontanano, è l’unico rimasto della famiglia e vogliono aiutarlo anche quando uscirà”. Lo ha detto l’avvocato Amedeo Rizza, legale difensore del 17enne, reo confesso della strage familiare compiuta nella notte fra il 31 agosto e il primo settembre, a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Il legale ha fatto sapere che sarà nominato un “consulente per verificare se il disagio nasconda un disturbo più grave” e che chiederà una perizia per una valutazione psichiatrica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata