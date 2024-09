L'incidente è avvenuto nel comune di Basciano

Un giovane di 21 anni è morto a causa di un incidente stradale a Basciano, in provincia di Teramo, sulla statale 150. Con la Fiat Panda, di cui era alla guida, il ragazzo è finito contro la corriera in sosta alla fermata del bus. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Giulianova, i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere il giovane e il personale medico e sanitario del 118. Inutili, purtroppo, le manovre di soccorso per rianimare il 21enne, originario di Isola del Gran Sasso.

