L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi della 33enne

È cominciato nel carcere di Bergamo l’interrogatorio di Moussa Sangare, il 31enne accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per aver ucciso con quattro coltellate la 33enne Sharon Verzeni, la notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate a Terno d’Isola.

Sangare, che ha confessato di aver ucciso la donna ma senza un motivo preciso, sarà interrogato dalla gip Raffaella Mascarino, che dovrà convalidare il fermo scattato venerdì e decidere sulla custodia cautelare in carcere. Nel penitenziario di via Gleno sono arrivati anche il pm che ha coordinato le indagini Emanuele Marchisio e il legale di Sangare, Giacomo Maj.

