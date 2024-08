La Guardia Costiera italiana monitora le acque al largo della Sicilia

La Guardia Costiera italiana sta monitorando le acque al largo della Sicilia per verificare la presenza di inquinamento, dopo l’affondamento del superyacht Bayesian la scorsa settimana. Secondo un comunicato stampa, la Guardia Costiera italiana si trova nell’area per monitorare la presenza di eventuali idrocarburi fuoriusciti dallo scafo della nave. Secondo quanto riferito, è presente anche un veicolo privato per il disinquinamento in grado di intervenire immediatamente in caso di rilevamento di pericolo. Nel comunicato stampa si legge anche che finora non è stato rilevato alcun segnale di inquinamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata