In un video il reo confesso, in arteMoses Sangare, intona una canzone

(LaPresse) Moussa Sangare, aspirante cantante, intona ‘Let me love you’ dell’artista R&B americano Mario per gli amici, che lo riprendono con il cellulare. Il 31enne reo confesso del delitto di Sharon Verzeni, stava muovendo i primi passi nella musica: aveva al suo attivo un featuring con il rapper Izi nel singolo ‘Scusa’, di cui è presente una clip su You Tube, e una collaborazione con Ernia e lo stesso Izi nel pezzo ‘Fenomeno’. Aveva anche fatto un provino per il talent show musicale X Factor su Sky. “Moussa Sangare voleva sfondare con il canto”, raccontano gli amici di Suisio, il paese nella bergamasca dove vive il 31enne.

