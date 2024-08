I disordini sarebbero scoppiati in un'ala dell'istituto di pena dove sarebbero stati incendiati materassi e suppellettili

Una rivolta di detenuti è in corso nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Secondo quanto apprende LaPresse, i disordini sarebbero scoppiati questa mattina in un’ala dell’istituto di pena dove sarebbero stati incendiati materassi e suppellettili. La Polizia Penitenziaria sta operando in tenuta antisommossa per sedarla.

Il 2 agosto scorso, nello stesso carcere c’era stata un’altra rivolta di detenuti, durante la quale erano stati gravemente danneggiati l’ufficio del comandante della Penitenziaria e la sala mensa. I danni alle strutture, provocati dai detenuti, sono stati quantificati in diverse migliaia di euro.

