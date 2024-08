Bianca Rosa Corradino era stata vittima di un incidente lo scorso 13 agosto

Era stata investita mentre attraversava la strada il 13 agosto scorso al Tiburtino, a Roma. La vittima, una donna di nome Bianca Rosa Corradino classe 1970, secondo quanto apprende LaPresse, dopo l’investimento era stata ricoverata in prognosi riservata per i gravi traumi riportati a seguito dello schianto ed era entrata in coma. Ieri la donna è deceduta. La procura della Repubblica di Roma, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. E’ la 104esima vittima della strada a Roma e provincia da inizio del 2024. Indaga la polizia Roma Capitale.

