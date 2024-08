Temperature elevate anche a Firenze e Venezia

Il gran Caldo che sta caratterizzando quest’ultimo scorcio d’agosto sembra dare tregua per qualche ora. Saranno soltanto due le città da bollino rosso domani, mercoledì 28 agosto: si tratta di Roma e Latina. Secondo quanto contenuto nel bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, domani saranno da bollino arancione Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone e Trieste. Bollino giallo per Viterbo, Venezia, Rieti, Pescara, Perugia, Palermo, Napoli, Genova, Civitavecchia, Catania, Bolzano e Ancona. Bollino verde, infine, per Brescia, Cagliari, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino e Verona.

A Firenze domani allerta arancione, giovedì rossa

Prosegue la morsa del Caldo a Firenze. Il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo, coordinato dal ministero della Salute, segnala per oggi l’allerta arancione. Domani le previsioni confermano un codice arancione, mentre giovedì scatterà nuovamente l’allerta rossa.

Aumento temperature, condizioni di disagio fisico a Venezia

La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Arpa Veneto, comunica che, a causa dell’incremento delle temperature, si prevedono condizioni di disagio fisico intenso sulle zone costiere per la giornata di mercoledì 28 agosto. La qualità dell’aria sarà generalmente buona/discreta. Lo rende noto il Comune di Venezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata