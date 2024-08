Il cadavere del giovane di origini rumene è stato scoperto il 23 agosto

Dopo la scoperta del cadavere di un 23enne di origini rumene, il 23 agosto scorso, in un’abitazione di Parabita (Lecce), la Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio. La pm Maria Grazia Anastasia ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e ha affidato l’incarico al medico legale Roberto Vaglio. Il fascicolo è stato aperto contro ignoti. L’ispezione cadaverica, eseguita subito dopo la scoperta dalla morte, ha escluso segni di violenza.

