Il giovane era in compagnia di una ragazza di 16 anni

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Solbiate Olona, in provincia di Varese. Il giovane era in sella alla sua moto, in compagnia di una ragazza di 16 anni, quando per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere contro i ponteggio di un edificio in via Cesare Battisti, al civico 23. I soccorsi di Areu 118 hanno constatato immediatamente che il 17enne era in condizioni gravissime. I due ragazzi sono stati soccorsi prima di essere trasferiti negli ospedali di Busto Arsizio e Circolo a Varese per essere poi caricati sulle ambulanze e trasportati con la massima urgenza negli ospedali di Legnano e Busto Arsizio. Il 17enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

