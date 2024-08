L'uomo stava lavorando in una vetreria del posto

Questa mattina alle 9.30 a Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza, un elettricista di 36 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine, l’uomo stava lavorando in una vetreria del posto e per cause ancora in corso di accertamento è precipitato da un’impalcatura a circa 7 metri d’altezza. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118, il servizio prevenzione e protezione luoghi di lavoro Asl Pc e i carabinieri di Monticelli d’Ongina. Al momento l’impalcatura è stata posta sotto sequestro.

