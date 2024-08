Il 41enne era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato dal mezzo

È morto in seguito a un incidente avvenuto nella masseria di famiglia a Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Per Alex Boccella, carabiniere in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, non c’è stato nulla da fare. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino esprime “profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’appuntato scelto Alex Boccella”.

Quarantuno anni, originario di Cassano Irpino, Alex Boccella è deceduto nella serata di ieri a seguito di un incidente avvenuto nel piazzale della masseria di famiglia. “Benvoluto e stimato, la notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato attoniti quanti lo conoscevano e apprezzavano la sua professionalità, dedizione e umanità. Tutta l’Arma irpina si stringe in un commosso abbraccio alla sua famiglia, esprimendo particolare vicinanza alla moglie Sonia e ai figli Diego e Samuele in questo momento di grande dolore”, si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri di Avellino.

Alex Boccella era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il carabiniere 41enne è stato schiacciato dal mezzo. Sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto, nella tarda serata di ieri, anche i soccorsi del 118 che hanno potuto solo constatare la morte del carabiniere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata