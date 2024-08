Sono in corso al momento ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco

Un bambino autistico di 6 anni, di nome Umberto, si è perso questo pomeriggio intorno alle 18.30 nelle campagne di Aragona, in provincia di Agrigento. Sono in corso al momento ricerche da parte di carabinieri, vigili del fuoco e tanta gente comune che ha raccolto l’appello lanciato sui social da amici e parenti. Il bambino stava giocando a palla vicino alla sua abitazione, in contrada Santa Rosalia, prima di sparire nel nulla. Essendo una zona molto buia, la richiesta di quanti sono impegnati nelle ricerche è quella di contribuire alle operazioni portando con sé delle torce

