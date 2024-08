La caduta fatale sul sentiero Tivan, sulle Dolomiti

Un giovane di 26 anni è morto dopo essere precipitato per 150 metri dal sentiero Tivan, sulle Dolomiti, in provincia di Belluno. La caduta fatale è avvenuta venerdì intorno alle 18: la Centrale del 118 è stata contattata da un escursionista in forte stato di shock, che segnalava come un amico fosse precipitato dal sentiero durante il giro dell’anello del Monte Civetta. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, in rientro da una missione, è stato subito dirottato sul punto indicato. Individuate delle persone che facevano segnali, abbassandosi sulla verticale, l’equipaggio ha visto in poco tempo il corpo inerme di G.A., 26 anni, di Ravenna. Purtroppo le condizioni del giovane, ruzzolato per 150 metri tra salti di roccia, sono apparse subito molto gravi. In barella, il ragazzo è stato issato a bordo dell’elicottero, dove sono state portate avanti le manovre sanitarie fino all’arrivo al pronto soccorso di Pieve di Cadore, dove purtroppo non c’è più stato niente da fare. L’amico, molto scosso per l’accaduto, è stato accompagnato al Rifugio Coldai e poi affidato al Soccorso alpino della Val di Zoldo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata