Tragedia sabato mattina ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, dove un bimbo di 4 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un fusto contenente materiali ferrosi e arnesi. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, stava giocando nel garage dove si trovava insieme al padre quando si è tirato addosso il fusto, rimanendo schiacciato. Il 118, arrivato in pochi minuti, ha provato a rianimare il bimbo per quasi un’ora ma non è bastato. Sul posto anche il magistrato di turno e i carabinieri.

