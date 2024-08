Gli inquirenti hanno ribadito che Sergio Ruocco non è indagato e che la sua posizione non cambia

Nuovo breve sopralluogo questa mattina nella villetta di Terno d’Isola dove Sharon Verzeni – uccisa a coltellate la notte tra il 29 e 30 luglio – abitava con il fidanzato Sergio Ruocco. Anche questa mattina, come già ieri, ad accompagnare i carabinieri che indagano sull’omicidio ancora irrisolto della 33enne era presente Ruocco. Dopo il primo accesso di ieri, gli inquirenti in una nota hanno ribadito che l’uomo non è indagato e che la sua posizione non cambia.

