Sergio Ruocco ha accompagnato gli inquirenti. L'ispezione è durata poco meno di dieci minuti

È terminato il sopralluogo nella casa di Sharon Verzeni e Sergio Ruocco a Terno d’Isola, nella Bergamasca. Il compagno della donna, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio, era presente al momento del sopralluogo da parte degli inquirenti. Ruocco è arrivato alle 10:15 con una macchina dei carabinieri in borghese che è scesa direttamente nei garage, rimanendo poco meno di 10 minuti all’interno dell’abitazione. Intanto continuano le indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla procura di Bergamo.

Nella giornata di ieri i genitori di Sharon Verzeni, Bruno e Maria Teresa, sono stati nuovamente ascoltati dai carabinieri sull’omicidio, ancora irrisolto, della figlia 33enne, accoltellata a morte per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi mentre passeggiava a Terno d’Isola. Due giorni fa erano stati sentiti invece per sei ore il fratello Christopher e la sorella Melody con il marito Stefano Campana. Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbe essere nuovamente ascoltato il fidanzato Sergio Ruocco, già due volte interrogato dagli investigatori. Sul delitto il mistero resta ancora fitto, senza indagati e senza ancora il ritrovamento dell’arma del delitto: gli inquirenti indagano a 360 gradi, non escludendo nessuna pista.

