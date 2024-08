L'intervento si è reso necessario dopo il vasto incendio di alcune settimane fa

Sono iniziate in mattinata le operazioni di sgombero degli accampamenti abusivi nell’area verde di Monte Mario a Roma. Nella boscaglia in corrispondenza di Via del Parco della Vittoria da mesi vivevano una decina di persone di origine romena in baracche di fortuna, tra fuochi da campo utilizzati per cucinare e lamiere e in condizioni igieniche pessime. L’intervento della Polizia di concerto con Ama si è reso necessario dopo il vasto incendio di alcune settimane fa partito proprio da questa zona e che ha lambito le abitazioni dei quartieri Trionfale e Vittoria. “Questo è il primo sito dove oggi interveniamo dei tre del parco di Monte Mario. Gli occupanti qui erano circa dieci persone” spiega la vicecomandante della Polizia di Roma Capitale Donatella Scafati che coordina le operazioni. “Queste persone sono state censite e informate che la Polizia sarebbe intervenuta questa mattina con Ama, anche della presenza dei servizi sociali. Non è stato trovato questa mattina nessun occupante e la parte più importante adesso è la pulizia di tutto, altrimenti domani ritroviamo tutti gli occupanti all’interno delle tende”.

