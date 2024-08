Secondo quanto riferiscono i carabinieri, si tratta di un 24enne del posto

È prevista per oggi l’autopsia sul corpo del giovane ritrovato ieri mattina nella frazione Marga di Terento, in Val Pusteria. Si tratta, secondo quanto riferiscono i carabinieri, di un 24enne del posto. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato riverso a terra, con un grande ed evidente trauma all’altezza della base del collo, ed immediatamente vicino era presente il suo fuoristrada. Accurati rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Trento giunti in un momento successivo insieme ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano. A dirigere le indagini la pm della procura di Bolzano Federica Iovene. Al momento, fanno sapere i carabinieri, per la particolarità del ritrovamento, la complessità degli accertamenti e la natura degli elementi raccolti, non si esclude alcuna ipotesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata