foto di archivio

La vittima è un giovane rinvenuto senza vita in Val Pusteria

Il cadavere di un giovane è stato trovato nella campagna intorno Vandoies, in Val Pusteria. Tutte da definire le cause della morte, tra le ipotesi anche quella dell’omicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la vicenda. Sono in corso gli accertamenti del caso. Sempre in Alto Adige questa mattina due persone sono state uccise nel paese di San Candido da un uomo che si è poi barricato in casa. Il presunto assassino è stato poi ferito nel corso di un blitz delle forze speciali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata