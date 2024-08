Foto di archivio

L'omicidio è avvenuto all'interno di un'abitazione, in circostanze ancora da chiarire

Una donna è stata uccisa nella notte a San Candido, in Alto Adige. L’omicidio è avvenuto all’interno di un’abitazione, in circostanze ancora da chiarire. La Protezione civile locale chiede alla cittadinanza “per motivi di ordine pubblico di non lasciare le case fino ad ordine contrario a San Candido”.

Le forze dell’ordine hanno circondato la casa di un uomo: si tratterebbe del figlio di un’ex guardia forestale, che stanotte avrebbe imbracciato le armi del padre e ucciso una donna. Non si esclude che ci possa essere una seconda vittima. L’uomo è barricato in casa, mentre la popolazione è stata invitata a non uscire per motivi di ordine pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata