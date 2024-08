I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di piccole dimensioni, colpi di vento e un calo delle temperature

Dal caldo torrido ai temporali, nuova ondata di maltempo in Liguria, in mattinata Arpal e protezione civile hanno emanato lo stato di allerta arancione e gialla su tutti i settori della regione. Frutto dell’incrocio tra una colonna d’aria calda e umida e il possibile incontro con aria più fredda da nord, lo scenario ha fatto scattare il livello giallo per temporali a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 23.59. Dopodiché si passerà in arancione per la notte.

L’allerta terminerà alle 9 del mattino di domenica sull’estremo ponente ligure imperiese, alle 14 sui versanti padani di ponente, alle 16 di domani sul centro, il levante e i versanti padani di levante. Dopo la fine del livello arancione si tornerà in giallo, fino alle 18 di domenica su tutta la Liguria. Per Arpal oggi si potranno registrare ancora fenomeni localmente forti su tutta la regione; in serata si assisterà ad un ulteriore peggioramento con fenomeni più diffusi e precipitazioni più intense che potranno portare cumulate puntualmente elevate.

I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine di piccole dimensioni, colpi di vento e un calo delle temperature. La perturbazione interesserà dapprima il centro ponente per poi spostarsi ed evolvere verso il levante.La giornata di domenica 18 agosto proseguirà all’insegna di condizioni di marcata instabilità e tra pomeriggio e sera si attende un nuovo passaggio temporalesco ma meno intenso del precedente con fenomeni in spostamento dalla Pianura Padana alla costa.

