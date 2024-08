Il giovane è deceduto per shock settico e insufficienza multiorgano

Morso da un ragno violino, un 23enne di Collepasso (Lecce) è morto a seguito di complicazioni nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. Il giovane era stato morso dal ragno violino mentre si trovava al lavoro in una campagna a Collepasso. Inizialmente aveva pensato a una normale puntura di zanzara, ma ben presto ha cominciato ad accusare forti dolori ed è stato ricoverato in ospedale a Lecce. Ieri pomeriggio il trasferimento da Lecce a Bari per l’aggravarsi delle sue condizioni. Il 23enne è deceduto per shock settico e insufficienza multiorgano. Sul suo corpo sarà eseguita l’autopsia.

