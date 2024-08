Secondo le stazioni pluviometriche sono caduti 93 millimetri di pioggia nel pomeriggio

Violento temporale a Capoterra, nel Cagliaritano, dove il sindaco Beniamino Garau ha effettuato immediatamente un sopralluogo. Secondo le stazioni pluviometriche di Sardegna Clima Aps sono caduti nel pomeriggio 93 millimetri di pioggia. Diversi i disagi per i cittadini: una famiglia nel centro storico ha dovuto chiedere aiuto alla Protezione civile per fare fronte a un principio di allagamento del cortile, un piccolo albero è caduto in centro e diversi tombini sono stati divelti dalla forza dell’acqua. Un vero e proprio fiume di fango si è formato in diverse strade.

