Fino a sabato continuerà l’afa. Temperature giù di 10 gradi e rischio di eventi estremi

È in arrivo una forte perturbazione dal Nord Europa. Come riportato dal sito ilMeteo.it, tra Sabato 17 e Domenica 18 Agosto sono previste tante piogge e temporali con pure il rischio di grandinate su molte delle nostre regioni. Le temperature caleranno soprattutto nella giornata di Domenica 18 con valori fino a 10°C in meno rispetto al giorno di Ferragosto.

“Nella prima parte di Sabato 17 avremo ancora tanto sole e caldo con le temperature che saliranno fin verso i 36-38 gradi specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori. Ma dopo questa fase rovente arriveranno dei temporali particolarmente violenti. E proprio nel corso di Domenica 18 una forte perturbazione irromperà sull’Italia dando il via ad un’ondata di maltempo piuttosto intensa come non si vedeva da tanto tempo”.

Tra Liguria di Levante e Alta Toscana saranno possibili dei pericolosi nubifragi (ingenti quantità d’acqua nel giro di pochissime ore) a causa della convergenza tra masse d’aria diverse. Con questo tipo di dinamica atmosferica anche le temperature subiranno un vero e proprio crollo dopo settimane a dir poco roventi.

A Roma ancora temperature da bollino rosso, allerta caldo fino a domenica

A Roma permane l’allerta massima per le ondate di calore con bollino rosso. Si prevedono anche oggi alte temperature, mentre da domenica, con l’arrivo della pioggia, la situazione dovrebbe migliorare. È in vigore l’Ordinanza del Sindaco n. 83, avente come oggetto: “disposizioni di emergenza in caso di condizioni metereologiche denominate Ondate di Calore, nel periodo estivo 2024”.

Con il livello 3 si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.

