Il piano di prevenzione delle forze dell'ordine durante l'esodo estivo

(LaPresse) – L’esodo estivo nel periodi di Ferragosto lascia le città desolate e gli appartamenti vuoti. Condizioni ottimali per i “topi d’appartamento”. E’ proprio in questo periodo che aumentano in maniera vertiginosa le richieste di intervento della Polizia che per l’occasione ha predisposto un piano di intervento e prevenzione: “ “Il nostro approccio come reparto volto alla prevenzione generale è il controllo del territorio – ha spiegato a La Presse, Cecilia Raffa, comandante capo – Per una città grande come Roma per noi è importante farci vedere soprattutto in un periodo come questo in cui la città si svuota in ragione delle ferie estive. Anzitutto quindi è importantissima la nostra presenza con le nostre macchine in tutte le zone, fare na sorta di deterrenza per il malintenzionato. per quanto riguarda gli interventi – spiega – Non ce n’è uno ricorrente rispetto agli altri, sicuramente abbiamo interventi di segnalazione di furto in atto, qualche rissa o situazione di violenza domestica, poi abbiamo anche richieste di soccorso soprattutto a persone anziane che possono avere malori in casa o in strada nelle ore più calde. Per l’occasione la Polizia consiglia anche una serie di accorgimenti che possono aiutare a tenere lontano i malintenzionati: “Per gli utenti consigliamo di non far capire che l’appartamento sia momentaneamente disabitato quindi allertare qualche vicino nel ritiro della posta, sistemare lo zerbino, fare entrare ogni tanto un vicino o un parente ad accendere la luce e poi installare porte blindate, grate di sicurezza e allarmi che hanno un forte impatto deterrente per i malintenzionati” .

