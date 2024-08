Alcuni senzatetto hanno eletto a 'dimora' un'edicola chiusa, dormendo in tende e sacchi a pelo

Preoccupazione dei residenti di piazzale Baiamonti a Milano, in zona Porta Volta, dove alcuni senzatetto hanno eletto a ‘dimora’ una vecchia edicola, ormai chiusa, dormendo per strada in tende e sacchi a pelo e prendendo possesso anche di un giardinetto adiacente. Nelle vicinanze dell’edicola, sui marciapiedi, si accumula da giorni l’immondizia, che in un periodo molto caldo come quello di agosto può costituire anche un rischio sanitario.

