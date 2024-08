Sergio Ruocco ha sempre sostenuto che al momento del delitto era a casa a dormire

Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, l’estetista di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, uccisa in strada a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, questo pomeriggio è stato convocato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Da quanto si apprende da fonti investigative, Ruocco – che ha sempre sostenuto che al momento del delitto era a casa a dormire – si trova da circa due ore in caserma per essere risentito come persona informata sui fatti.

