Foto di archivio

I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di trascorrere una serata insieme in una kermesse estiva a Capannelle

Una ragazza di 25 anni sarebbe stata violentata da un 26enne a Roma. I due si erano conosciuti sui social e avevano deciso di trascorrere una serata insieme in una kermesse estiva a Capannelle. Dopo aver ballato, il ragazzo ha convinto la giovane a seguirlo nel suo appartamento al Trullo, dove però – secondo il racconto della vittima – l’avrebbe violentata. La 25enne terrorizzata è fuggita in strada e grazie all’aiuto di un barista ha chiamato la polizia del distretto di San Paolo che è riuscita a individuare e arrestare un cittadino ecuadoregno di 26 anni. La violenza si sarebbe consumata in un’abitazione di via Orti della Magliana nel quartiere del Trullo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata