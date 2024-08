Centinaia di vigili del fuoco al lavoro in sobborghi di Atene e a Maratona

Centinaia di vigili del fuoco e decine canadair stanno combattendo contro un grande incendio boschivo che sta sfuggendo al controllo alla periferia nord di Atene. Molte aree abitate sono state evacuate, tra queste diversi sobborghi della capitale e la città Maratona, a causa del denso fumo che rende l’aria irrespirabili e delle fiamme che minacciano le abitazioni. Le autorità hanno messo a disposizione degli evacuati un palazzetto dello sport e le camere di alcuni hotel. Secondo i media locali due vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti, mentre diversi civili sono stati curati in ospedale per intossicazioni. L’incendio è iniziato domenica pomeriggio a circa 35 chilometri da Atene ed è stato alimentato da forti venti e dalla siccità che ha colpito anche la Grecia. I mesi di giugno e luglio di quest’anno sono stati i più caldi mai registrati nel Paese ellenico ed è stato anche registrato l’inverno più caldo di sempre. I vigili del fuoco hanno fatto appello ai residenti affinché seguissero gli ordini di evacuazione emanati dalla protezione civile: alcune persone che si erano rifiutate di lasciare le loro case sono rimaste intrappolate e hanno dovuto essere salvate, mettendo in pericolo la vita dei soccorritori.

