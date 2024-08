La minore si è presentata sotto shock al pronto soccorso dell'ospedale Galliera

Indagini in corso a Genova su un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne denunciato dalla giovane lo scorso fine settimana. L’episodio sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel capoluogo ligure. Il mattino dopo la vittima, accompagnata dalla madre, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera sotto shock, spiegando sommariamente l’accaduto. Il giorno prima, in un giro con le amiche, aveva conosciuto un ragazzo che poi nella serata, passata insieme ad altri coetanei, l’ha avvicinata e ha abusato di lei contro la sua volontà. In ospedale i medici hanno sottoposto la vittima a tutti gli accertamenti del caso, disposti come da protocollo studiato con la prefettura per i casi di violenza, ed è poi scattata la denuncia. Gli accertamenti sono affidati alla sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura per risalire al presunto autore. La ragazza sarà sentita con modalità protette nelle prossime ore.

