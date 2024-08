Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la chiamata di segnalazione

Il corpo senza vita di un 19enne tunisino è stato rinvenuto questa mattina nel fiume Serchio in via della Scogliera a Nave, una frazione di Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la chiamata di segnalazione giunta alle ore 10:06.

I contorni della vicenda non sono ancora chiariti ma pare che il giovane – regolare in Italia ma domiciliato in un’altra regione – abbia trascorso la nottata con amici sin da ieri sera a bivaccare sotto il ponto. Questa mattina si sarebbero lanciati in acqua per rinfrescarsi e uno di loro si accorto che l’amico non riemergeva dalle acque e ha chiamato i soccorsi. Non è escluso che si sia trattato di un malore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata