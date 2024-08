È stata soccorsa una donna ferita e sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso

Dalle ore 8:25 di questa mattina squadre dei vigili del fuoco di Brindisi stanno intervenendo a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. È stata soccorsa una donna ferita e sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo segnalato come disperso.

