Con lei l'amica di 17 anni che ha riportato traumi e ferite. La Questura indaga sulle dinamiche dell'incidente

Si chiamava Eleonora Paveri la 18enne morta a Pavia a seguito di una caduta dal monopattino nella notte tra domenica e lunedì. Con lei l’amica di 17 anni che ha riportato traumi e ferite, a seguito della caduta. I genitori della 18enne sono rientrati in serata dalla Spagna dove erano in vacanza al momento della tragedia. Quale sia stata la causa della caduta dal monopattino è ancora oggetto di indagine da parte della Questura di Pavia. Le risposte potrebbero arrivare dagli esami tossicologici e dall’autopsia disposta dalla magistratura.

Sta meglio 17enne caduta da monopattino

Sta meglio la ragazza di 17 anni, rimasta ferita a seguito della caduta dal monopattino a Pavia tra la notte di domenica e lunedì: la giovanissima era insieme all’amica Eleonora Paveri, 18 anni, morta in ospedale poco dopo la caduta. La 17enne è ancora ricoverata al San Matteo di Pavia dove è rimasta in osservazione: da quanto riferiscono fonti sanitarie, la ragazza non avrebbe gravi ferite ma solo qualche contusione e un leggero trauma cranico, conseguenze della caduta che è invece risultata fatale per la 18enne.

Sindaco: “Comunità sconvolta per morte 18enne”

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto: una famiglia e una comunità sconvolta da un fatto tragico su cui ancora si sta cercando di far luce. In momenti come questi, è fondamentale unirci nel dolore e offrire il nostro sostegno a chi è stato colpito così duramente”. Così a LaPresse il sindaco di Pavia, Michele Lissia in merito alla morte di Eleonora Paveri, la ragazza di 18 anni deceduta dopo una caduta dal monopattino la notte tra domenica e lunedì. “La nostra speranza è che le indagini portino presto chiarezza e giustizia, mentre il nostro cuore rimane vicino a chi soffre”, ha aggiunto il primo cittadino.

