La famiglia ha chiesto aiuto dopo aver perso l’orientamento

I vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia di quattro persone rimasta bloccata tutta la notte nei boschi di Piedicavallo, in provincia di Biella, in Piemonte. La famiglia aveva perso l’orientamento durante un’escursione in montagna.

La chiamata è arrivata al numero unico di soccorso (112) dalla famiglia che chiedeva aiuto e dichiarava di aver perso l’orientamento.

Dopo la richiesta di aiuto al numero unico di emergenza, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto con una squadra di Biella, una squadra speleo alpino fluviale, un drone dal Comando di Torino e Asti e una squadra di topografia applicata al soccorso dal comando di Vercelli che ha operato alla ricerca della posizione reale della famiglia in difficoltà che nelle primissime ore della mattina è stata localizzata e successivamente soccorsa dal nucleo elicotteri di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata