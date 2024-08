L'altro conducente è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco in condizioni gravi

Questa mattina alle ore 5.45 in Torrazza Piemonte, nel Torinese, sulla strada provinciale angolo Via Caduti della Libertà si è verificato un incidente stradale tra due moto. Uno scooter elettrico condotto da una donna è andato a scontrarsi frontalmente con un’altra moto che procedeva nel senso contrario. La donna è deceduta mentre l’altro conducente è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravi. Accertamenti in corso.

