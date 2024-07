Il mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata travolgendo diverse vetture in transito

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A2 in direzione Sud all’altezza dello svincolo per Eboli (Salerno). Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata e ha travolto diverse auto in transito. Le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia stradale.

