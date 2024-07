Prosegue l'azione dei pompieri per spegnere il rogo nella Capitale

Prosegue l’azione dei Vigili del fuoco di Roma per far fronte al vasto incendio di vegetazione divampato nella zona di piazzale Clodio, alle pendici della collina di Monte Mario. Il rogo è attivo nella parte alta della collina, dove stanno operando due elicotteri antincendio, un Erickson S64 e un Ab412, e uno della Regione Lazio. Evacuate a scopo cautelativo, anche per il propagarsi del fumo, 40 persone dall’interno dell’Osservatorio Astronomico. L’intervento risulta complesso anche per il cambio improvviso della direzione del vento. Sotto controllo al momento l’area più vicina a Piazzale Clodio dove, sempre a scopo cautelativo, sono state evacuate alcune abitazioni in via Goiran e via Teulada. Incendiate parzialmente alcune auto in sosta. Complessivamente sono 10 le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento.

