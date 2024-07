Il sindaco Gualtieri: "In questo posto c'era un insediamento abusivo"

Le telecamere di LaPresse sono arrivate nel punto dove presumibilmente è iniziato il grande incendio che ha devastato il parco di Monte Mario a Roma. Sul luogo anche il sindaco Roberto Gualtieri che, insieme ai vigili del fuoco, stava facendo un sopralluogo: “In questo posto – ha spiegato il primo cittadino a LaPresse – c’era un insediamento abusivo, abbiamo trovato reti di letto usate come bracieri, pentole e tutto il necessario per cucinare. Sicuramente qui si accendevano fuochi, il parco del resto è aperto non si può chiudere una intera collina”. Il luogo preciso si trova sotto la panoramica che da piazzale Clodio porta a Balduina. La parte di parco, dove è stato trovato l’insediamento è adiacente al terreno di una agenzia che si occupa di immigrazione. Oltre i resti andati a fuoco abbiamo trovato anche altre baracche e giacigli improvvisati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata