Immagine da Facebook Comune Locorotondo

A lanciare l'allarme è stata la madre del piccolo

“Vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato”. Così il Comune di Locorotondo (Bari), sui canali social, invita alla collaborazione dopo la scomparsa di un bambino di quasi due anni, di cui si sono perse le tracce nella tarda mattinata di oggi. A lanciare l’allarme, la madre.”Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell’ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili”, prosegue.”La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico”.

Bimbo scomparso stava giocando fuori casa sua in campagna

Stava giocando fuori dalla sua abitazione, il bambino di due anni di cui si sono perse le tracce nella tarda mattinata di oggi in contrada Serralta, zona di campagna nel comune di Locorondo (Bari). A dare l’allarme, la madre. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata