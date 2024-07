Immagine di repertorio

L'incidente lungo la statale 172, nei pressi di Locorotondo

Incidente stradale mortale nella serata di ieri lungo la statale 172, nei pressi di Locorotondo, Bari: a perdere la vita un ragazzo di 19 anni che era in sella a una moto che, per cause da accertare, si è scontrato con un fuoristrada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

